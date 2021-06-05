شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نانسي طمان، لاعبة منتخب مصر للجمباز بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للجمباز الفني على جهاز طاولة القفز وذهبت الفضية إلي المجرية بيانكا شيرمان والبرونزية من نصيب المجرية ماريا باكسكاي.

وحصلت نانسي طمان، على 13.32 نقطة لتفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدمت أداء رائع لتتوج بالميدالية الأولى لمصر في هذه البطولة .

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية .