شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح عن رحيل ساسي عن الزمالك: "احنا اللي عملناه ونقدر نعمل غيره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب حالياً، على مسألة رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن القلعة البيضاء بعد انتهاء تعاقده مع الفريق، وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: لا أحد يختلف على فرجاني ساسي من الناحية الفنية، ولكن هل سقط الزمالك برحيل حازم إمام من قبل، بالتأكيد الأمر يؤثر ونتمنى أن يتواجد بالفريق أبرز العناصر أصحاب الخبرات، ولكنه إذا استقر على الرحيل إلى نادي أخر فالزمالك قادر على صناعة لاعبين آخرين.

وأضاف: "|الجميع يتمنى استمرار ساسي والكرة في ملعبه وإذا فضل البقاء الجميع يرحب بذلك، ولكن إذا قرر الرحيل فهي صفحة يجب غلقها ونتمنى التوفيق لأي لاعب في هذا المركز، واحنا اللي عملنا فرجاني وجعلناه في هذه الصورة، هو لاعب كبير ودولي ولكنه لم يكن بهذه الصورة قبل الزمالك".

وكشفت تقارير صحفية، عن أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن حقيقة تلقى إخطار من الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، يفيد باتخاذه قرار الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لصفوف الريان القطرى خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفقًا لما ذكرته الصحف التونسية.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن فرجانى ساسى لم يخطر لجنة الزمالك حتى الوقت الحالى بتحديد مصيره، كما أن اللاعب لم يؤكد أو ينف استمراره مع القلعة البيضاء، لافتًا إلى أن الإدارة على أتم استعداد لتجديد عقد اللاعب فى حال إبداء رغبة فى ذلك.

وأضاف المصدر، أن فرجانى ساسى أبلغ مسئولى الزمالك بأنه سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر منتخب تونس، المقام حاليًا خلال فترة الأجندة الدولية من 29 مايو حتى 15 يونيو، بعدما تأهل نسور قرطاج لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 التى تقام بالكاميرون.