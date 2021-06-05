شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات بالأهلي: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماماً من الصحة، ولم يتم التطرق لمثل هذه الأمور، سواء من قريب أو بعيد، وأن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لآوانه ولن يتم إلا فى نهاية الموسم كعادة الأهلي.

وأوضح توفيق، أنه ليس من المنطقى والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فنى فى المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفنى بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف رئيس النادي.

وأبدى أمير توفيق اندهاشه من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة للأهلى، خاصة على الصعيد الأفريقي، حيث يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتى الذهاب والعودة مع الترجى التونسى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد مدير التعاقدات احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام، ولكنه طالب بضرورة تحرى الدقة، ولا سيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الفريق، الذى يمثل مصر فى سباق دورى الأبطال الذى يقترب من نهايته.