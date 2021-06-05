مدير التعاقدات بالأهلي: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات بالأهلي: ما يتم تداوله عن تسويق اللاعبين الأجانب غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين فى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماماً من الصحة، ولم يتم التطرق لمثل هذه الأمور، سواء من قريب أو بعيد، وأن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لآوانه ولن يتم إلا فى نهاية الموسم كعادة الأهلي.
وأوضح توفيق، أنه ليس من المنطقى والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فنى فى المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفنى بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف رئيس النادي.
وأبدى أمير توفيق اندهاشه من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة للأهلى، خاصة على الصعيد الأفريقي، حيث يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتى الذهاب والعودة مع الترجى التونسى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
وأكد مدير التعاقدات احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام، ولكنه طالب بضرورة تحرى الدقة، ولا سيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الفريق، الذى يمثل مصر فى سباق دورى الأبطال الذى يقترب من نهايته.