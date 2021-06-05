أول تعليق رسمي من الأهلي عن الصفقات والراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الحديث عن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق الأول كلام عار تمامًا من الصحة.

وأضاف توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، السبت، أنه ينتظر نهاية الموسم كعادة الأهلي من أجل الحديث عن هذه الأمور، مشددًا أنه لم يتم التطرق إلى مثل هذه الأمور سواء من قريب أو بعيد.

وتابع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه ليس من المنطقي والموسم لا يزال ممتدًا لشهور قادمة وأن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد معهم.

وأشار توفيق، إلى أن الحديث عن هذه الأمور أمر فني في المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.

وأبدى أمير توفيق دهشته من تناول هذه الأخبار في التوقيت الحالي، خاصة أن الفريق مقبل على مهمة أفريقية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي.

ويمتلك الأهلي في قائمته الحالية خمسة لاعبين أجانب وهم: المغربي بدر بانون - التونسي علي معلول - المالي أليو ديانج - النيجيري جونيور أجايي - الكونغولي والتر بواليا، كما يمتلك الأهلي خدمات السنغالي أليو بادجي والذي خرج على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم لصالح فريق أنقرة جوتشو التركي.