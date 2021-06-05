بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس والكونجو الديمقراطية في تحضيرات تصفيات كأس العالم

مشاهدة بث مباشر مباراة تونس والكونجو الديمقراطية في تحضيرات تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تونس والكونجو الديقراطية فى تحضيرات تصفيات كأس العالم، ضمن مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021.

يستقبل منتخب تونس نظيره منتخب جمهورية الكونجو الديمقراطية، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، ضمن أجندة المباريات الدولية الودية.

إنطلق معسكر منتخب تونس يوم الاثنين الماضي، 31 مايو، وذلك استعدادًا للمباريات الودية التي تنتظر نسور قرطاج ضمن أجندة المباريات الدولية الودية لشهر يونيو.

وتعتبر مواجهة تونس لنظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأولى له، منذ آخر مباراة لعبها، وكانت أمام منتخب غينيا الإستوائية يوم 28-3-2021، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

ونجح منتخب تونس في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بعدما أحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، في المجموعة التي كانت تضم، غينيا الإستوائية، تنزانيا، وليبيا.

وسيعود منتخب تونس لاستئناف مبارياته الرسمية في شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة منتخب غينيا الإستوائية في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

أما في معسكره الحالي، والذي خاض فيه التمرين الأول أمس الأربعاء، سيواجه منتخب تونس شقيقه الجزائري يوم 11 يونيو الجاري، وسينهيه بمواجهة منتخب مالي يوم 15 يونيو.

مشاهدة بث مباشر تونس والكونجو الديقراطية

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب تونس أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت تونس 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن قنوات بي إن سبورتس نقل المباراة حتى هذه اللحظة، وستذاع على قناة الوطنية التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10779، استقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500.

تونس (-) الكونجو الديقراطية

مباراة ودية

الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”

تنطلق الساعة