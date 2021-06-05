مشاهدة مباراة السعودية واليمن في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

وانتصر المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5/صفر في مباراة الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم وأمم آسيا يوم 30 مارس الماضي.

أما المنتخب اليمني فلم يحقق أي فوز منذ تاريخ 14 نوفمبر 2019 عندما فاز بهدف دون رد أمام فلسطين، فقد خسر ثلاث مباريات متتالية أمام سنغافورة بهدفين لهدف في تصفيات المونديال، ثم سقط أمام الإمارات بثلاثية نظيفة وبسداسية نظيفة أمام قطر في مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 2019.

وكانت آخر مباراة خاضها المنتخب اليمني يوم 2 ديسمبر 2019 أمام العراق وانتهت بالتعادل السلبي.

وفاز منتخب السعودية في 4 من آخر 5 مباريات جمعته بمنتخب اليمن، وكان آخر لقاء جمعهما في 10 سبتمبر 2019 ضمن تصفيات المونديال وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2. مشاهدة بث مباشر السعودية واليمن تنطلق مباراة السعودية واليمن اليوم السبت 5 يونيو 2021 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية على ملعب نادي النصر السعودي “مرسول بارك” في العاصمة الرياض. تنقل مواجهة السعودية ضد اليمن على قناة دبي الرياضية الأولى HD1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، كما تنقل على القناة الرياضية السعودية HD1 عبر القمر الصناعي نايل سات بصوت المعلق الرياضي السعودي عبد الله الحربي. السعودية (-) اليمن تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة السابعة) ملعب مرسول بارك – الرياض تنطلق الساعة 18:00 جرينتش تشكيلة منتخب السعودية الاساسية اليوم | محمد العويس – سلطان الغنام – عبدالله مادو – سلمان الفرج – عبد الإله المالكي – سالم الدوسري – صالح الشهري – ياسر الشهراني – عبدالله عطيف – فهد المولد – حسان تمبكتي. تشكيلة منتخب اليمن الاساسية اليوم | محمد عياش – مدير عبد ربه – علاء الدين نعمان – أحمد السروري – محسن قراوي – عبد الواسع المطري – أحمد الصادق – مناف سعيد – ناصر محمدوه – محمد بقشان – عماد منصور.

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