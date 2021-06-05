بعد صور مسعفات دوري أمم الكونكاكاف، هل تصبح الإصابة لحظة ترفيهية مع ملائكة الرحمة؟

فوجيء جمهور كرة القدم باستعانة اللجنة المنظمة لبطولة دوري أمم الكونكاكاف 2021، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، بمسعفات فتيات بدءًا من مباريات نصف النهائي، بدلاً من المسعفين الرجال كما جرت العادة في بطولات كرة القدم للرجال حول العالم.

وظهر طاقم اسعاف مكون من 4 فتيات بملابس صيفية جريئة عند إصابة أحد اللاعبين أثناء مباراة منتخب الولايات المتحدة الأميركية ضد منتخب الهندوراس، والتي انتهت بفوز صعب للولايات المتحدة بهدف دون رد.

وحظت لقطة دخول طاقم المسعفات إلى أرض ملعب “سبورتس أوثوريتي” في كولورادو، بتفاعل غير عادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستاجرام، لا سيما أن مراسل وكالة الصور العالمية Getty اهتم بإلتقاط أكثر من صورة للفتيات، لتنتشر بعدها مثل النار في الهشيم بين المهتمين بكرة القدم مع عدد من التعليقات الساخرة.

وتُعد هذه اللقطة غير مألوفة بالنسبة لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث عادة ما يتكون الفريق الطبي من الرجال، لكن يبدو أن الرغبة في جذب المزيد من المشاهدات نحو مُتابعة المباريات في منطقة أميركا الشمالية ونشر شعبية اللعبة دفع المنظمين نحو اتباع هذه الفكرة.

ومن دون شك ستحول تلك الخطوة تلقي أي لاعب للعلاج على الأرض من لحظة مملة إلى لحظة ترفيهية مع ملائكة الرحمة، مثلما هو الحال في كرة السلة الاحترافية NBA حيث يتواجد في كل مباراة فريق نسائي محترف يقوم بأداء بعض الرقصات والحركات الأكروباتية الجذابة خلال فترات التوقف بين الأشواط.

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة اللجنة المنظمة لبطولة دوري أمم الكونكاكاف في الولايات المتحدة الأميركية بالاستعانة بفتيات مسعفات بدلاً من الرجال، بهدف تغيير الصورة الروتينية عن كرة القدم.

صور مسعفات كرة القدم في دوري أمم الكونكاكاف