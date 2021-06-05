جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يونيو والقنوات الناقلة، ويتضم مواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 عن قاراتي أميركا اللاتينية وآسيا، ومواعيد اللقاءات الودية الدولية.

بدأت مباريات اليوم السبت 5 يونيو بمباراة قوية بين منتخب البرازيل ومنتخب الإكوادور في تصفيات مونديال 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وانتهت بفوز صعب لراقصي السامبا بنتيجة 2/صفر، وسجل ريتشارلسون في الدقيقة 65، وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبعد ساعات قليلة جدًا من انتهاء مباراة البرازيل ضد الاكوادور فجر اليوم السبت، بدأت مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم 2022 لكن في قارة آسيا بين لبنان وسري لانكا، عند الساعة السادسة صباحًا، شهدت فوز لبنان بصعوبة فائقة بنتيجة 2/3، ليعتلي صدارة المجموعة الثامنة لساعات قليلة حتى جاء منتخب كوريا الجنوبية ليستعيدها بفضل فوزه الكاسح على تركمنستان 5/صفر.

إليكم جدول مواعيد مباريات السبت 5 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

السعودية ضد اليمن – تصفيات كأس العالم 2022 – الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة دبي الرياضة 1 والرياضية السعودية 1.

الهندوراس ضد كوستاريكا – كأس أمم الكونكاكاف 2021 – الساعة 22:30 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

روسيا ضد بلغاريا – تحضيرات يورو 2020 – الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 + سبورت تي في 1 البرتغالية.

ويلز ضد ألبانيا – تحضيرات يورو 2020 – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة بي إن سبورتس 2

كوت دي فوار ضد بوركينا فاسو – تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 – الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة ساحل العاج الرياضية.

السويد ضد آرمينيا – تحضيرات يورو 2020 – الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 + سبورت تي في 1 البرتغالية.

تونس ضد الكونجو الديمقراطية – تحضيرات تصفيات مونديال 2022 – الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة تونس الوطنية 1.

ألميريا ضد جيرونا – نصف نهائي تصفيات الصعود إلي الدوري الاسباني – الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على قناة بي إن سبورتس HD1 المفتوحة على النايل سات.

مولودية وهران ضد وداد تلمسان – ربع نهائي كأس الرابطة الجزائرية – الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش ، تنقل على القناة الرياضية الجزائرية.

وسيقوم مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 بنقل أحداث مباراة السعودية واليمن في تصفيات المونديال، ومباراة تونس والكونجو الديمقراطية الودية، عن طريق بث حي مكتوب ومرئي، فتابعونا.