الامارات | ختام بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم السبت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسوعلى أرض صالة راشد بن حمدان في نادي النصر في دبي مع تتويج أبطال فئات الحزام البنفسجي والبني والأسود للسيدات والرجال. ونظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو البطولة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي، حيث استقطبت المنافسات على مدى يوميها منافساتٍ واسعة من ألمع نجوم اللعبة.

وتمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد المرتبة الأولى برصيد 60900 نقطة، لتحل أكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 ثانياً برصيد 49900 نقطة، ولتكون المرتبة الثالثة من نصيب كوماندو جروب برصيد 29100 نقطة.

وفي تصنيفات الدول، تمكّن أبطال وبطلات الإمارات من حصد حصة الأسد برصيد 98400 نقطة و95 ميدالية ملونة، ليحل نجوم البرازيل في مرتبة الوصيف برصيد 61100 نقطة و65 ميدالية ملونة، وتكون المرتبة الثالثة لصالح لاعبي روسيا برصيد 20800 نقطة و21 ميدالية ملونة.

دبي - الإمارات اليوم

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