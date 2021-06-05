شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى وبواليا يشعلان أزمة بين موسيمانى و«تخطيط» الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على ترشيح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لضم أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش المعار إلى نادى اتحاد جدة السعودى إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل لتدعيم خط الدفاع.

ويرى محسن صالح، رئيس اللجنة، أن الفريق يعانى من مشاكل دفاعية خلال الفترة الأخيرة، ويجب ضم «حجازى» للاستفادة من خبرته الفنية مع الفريق إلى جانب وجود المغربى بدر بانون مدافع الفريق الذي أشاد به المدير الفنى ولجنة التخطيط بعد أدائه المتميز خلال المباريات السابقة.

وفى المقابل كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة -رفض ذكر اسمه- أن موسيمانى يتحفظ على أداء مدافع الفريق الإنجليزى والمعار إلى اتحاد جدة السعودى.

وحذر موسيمانى لجنة التخطيط من التفاوض مع أي لاعب دون الحصول على موافقته في ظل عدم قناعة المدير الفنى بترشيحات لجنة التخطيط سواء كانوا من اللاعبين الراحلين عن الفريق أو اللاعبين الآخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضى والذين لم يثبتوا كفاءتهم خلال المباريات المحلية والإفريقية التي شارك فيها الفريق.

وحمل موسيمانى اللجنة مسؤولية التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق المنضم من الجونة، لافتًا إلى أنه لم يكن على قناعة بإمكانيات اللاعب وأصرت اللجنة على التعاقد معه ولم يثبت جدارته؛ مما دفع المدير الفنى للتمسك برحيله خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للمصدر نفسه فإن لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تسعى للحصول على موافقة من إدارة الجونة على إعادة اللاعب مرة أخرى إلى ناديه السابق مقابل التنازل عن مستحقات النادى لدى الجونة والتى تقدر بـ900 ألف جنيه.

على صعيد مختلف، تأكد غياب محمود متولى عن تدريبات الفريق لمدة 10 أيام بعد تعرضه لإصابة العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام مصر للتأمين في المباراة الودية التي خاضها الفريق منذ عدة أيام، وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول، في تصريحات للموقع الرسمى للنادى، أن محمود متولى لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجرى أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد طبيب الأهلى أن تعرض اللاعب للإجهاد العضلى يعد أمرًا طبيعيًّا بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة في المباريات.