شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه لتحفيز الفراعنة على حصد ميدالية أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومجلس اللجنة الأوليمبية بعمل مكافأة استثنائية للمنتخب الأوليمبى لتحفيز اللاعبين لتحقيق إنجاز فى أوليمبياد طوكيو.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه يتم إعداد لائحة تنص على حصول كل لاعب على مليون جنيه حال النجاح فى تحقيق ميدالية أوليمبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استغل فيه شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى، تواجد أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بمعسكر المنتخب الذى يستعد لمباراتى جنوب إفريقيا الوديتين، وطالبهم غريب بسرعة حسم موقف الثلاثى المقرر ضمهم خلال منافسات المنتخب الأوليمبى بأوليمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها الشهر المقبل، حيث أكد غريب أن الوقت لا يسمح بالانتظار أكثر من ذلك وعلى اتحاد الكرة مخاطبة الأندية الثلاثة لتحديد موقف اللاعبين.

ومن جانبه، استجاب أعضاء اللجنة الثلاثية وتم إرسال خطاب لليفربول لاستعجال حسم مشاركة صلاح فى طوكيو، ووعد مجاهد، شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن موقف اللاعبين الأخير.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى أن غريب اتفق مع لاعبى المنتخب على منح شارة القيادة لمحمد صلاح فى حال تواجده رسميا.

وقال المدير الفنى للاعبين: شرف كبير تواجد لاعب بحجم محمد صلاح بينكم وأقل تقدير حمل شارة القيادة. وهو ما رحب به اللاعبون على الفور.

فى سياق آخر، بدأ المنتخب الأوليمبى، أمس السبت، معسكره المغلق بالعين السخنة، استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام جنوب إفريقيا. وقال غريب: نسعى من خلال المباراتين الوديتين إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاعبين والجهاز الفنى، خصوصًا بعد فترة طويلة من الغياب عن التجمعات.

وأضاف: «منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبى لديه 10 لاعبين محترفين فى أوروبا على أعلى مستوى، ويتميز بقوة البنيان، وهى تجربة قوية قبل مباريات الأوليمبياد، مشددا على أن تجربة جنوب إفريقيا بروفة قوية، وأكد أن منتخب الفراعنة لا يخشى مواجهة الكبار فى مجموعة الموت بالأوليمبياد.

وأعلن غريب أن مباراة جنوب إفريقيا الودية الأولى تحدد لها يوم 10 يونيو الجارى فى السويس، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا أيضًا يوم 13 من نفس الشهر بالقاهرة.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أنه سيتم إرسال القائمة النهائية المشاركة فى الأوليمبياد يوم 30 من الشهر الجارى، على أن تتم إقامة معسكر فى بداية يوليو المقبل، بينما ستسافر البعثة إلى اليابان يوم 16 من الشهر ذاته.

وأوضح أن الاتحاد الدولى لكرة القدم بدأ فى متابعة بعض الإجراءات الاحترازية معنا، مثل إقامة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميًا أثناء تواجد البعثة فى طوكيو، بالإضافة إلى وضع شروط صارمة باستبعاد أى فرد من البعثة، كان مخالطًا لمصاب كورونا». وحرص أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، ومحمد الشواربى، عضو الاتحاد، وحسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وجهازه الفنى، على حضور مران المنتخب الأوليمبى الذى أقيم بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة ضمن معسكر الفريق، استعدادا لأوليمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل.

كما وجه حسام البدرى كلمة أيضا للاعبين، أكد خلالها على تمنياته لهم بالتوفيق وتحقيق إنجاز متميز فى الدورة الأوليمبية. وكان اتحاد الكرة قام تعيين حكام مصريين لإدارة مباراتى منتخب مصر الأوليمبى الوديتين أمام جنوب إفريقيا.

واختار شوقى غريب قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الحالى، خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أوليمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وضمت قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبد القادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى. الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.