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أوكرانيا تفوز بذهبية الحركات الأرضية بمونديال الجمباز (صور)

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز اللاعب الأوكراني كوفيتون أيلا بذهبية بطولة العالم للجمباز الفني على بساط الحركات الأرضية وذهبت الفضية إلى الليتواني كزيميكاس توماس والبرونزية من نصيب القبرصي شاري ميخاليس.

ويشارك في البطولة التي تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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