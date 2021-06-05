شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يجهز سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، خوض مباراة ودية أمام فريق البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأحد، ضمن استعدادات سيراميكا كليوباترا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة قوية أمام المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويسعى ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، لتجهيز كل اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وأكد المدير الفني أنه يحاول استثمار فترة التوقف لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومواصلة العروض القوية، لتحقيق مركز متقدم، يتناسب مع طموحات إدارة سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين، لاسيما وأنه تم توفير كل طلبات الفريق لتحقيق الهدف المنشود، خلال المشاركة الأولى في الدوري الممتاز.