شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية: على ماهر لن يرحل عن المصرى إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، مستمر فى منصبه حتى نهاية الموسم الجارى، مؤكدًا أن المدير الفنى لم يتحدث مع أى من أعضاء مجلس الإدارة بشأن رغبته فى الرحيل من أجل تولى تدريب نادى بيراميدز.

وقال سمير حلبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «على ماهر لم يتحدث معنا بشأن وجود مفاوضات من نادى بيراميدز معه، لكى يتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة».

وأضاف: «لن نوافق على رحيل المدير الفنى فى الوقت الحالى، مازالت هناك 9 مباريات على انتهاء مسابقة الدورى الممتاز، ومن المستحيل أن نوافق على رحيل المدرب فى هذا التوقيت الصعب من الموسم، خاصة فى ظل المنافسة الصعبة على المربع الذهبى للدورى»، موضحًا: «على ماهر يرتبط معنا بعقد لنهاية الموسم الجارى، وإذا كان يرغب فى الرحيل، يرحل بعد انتهاء الموسم».

وواصل: «كانت هناك جلسة ستجمعنى مع على ماهر، الخميس الماضى، ولكن تم تأجيلها لليوم الأحد، وذلك لبحث أسباب خروج الفريق من مسابقة كأس مصر أمام أسوان، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق».

وفى سياق آخر، حرص محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى البورسعيدى، على عقد اجتماع مع لاعبى الفريق، بحضور الجهاز الفنى بقيادة على ماهر، بعد العودة للتدريبات الجماعية، وقام نائب رئيس المصرى بتوبيخ اللاعبين وتعنيفهم بعد خروج الفريق من دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، مؤكدًا لهم أن النادى لن يقبل بأى استهتار أو تهاون خلال الفترة المقبلة، فى ظل الصراع الشرس على المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى.

يذكر أن المصرى يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 16 يونيو الجارى، على استاد الإسكندرية، فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.