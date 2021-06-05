شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق اليورو.. 8 أرقام قياسية تضع ماكينات ألمانيا على عرش أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق منافسات يورو 2020 الجمعة المقبل في 11 دولة مختلفة للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم أوروبا، وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على انطلاق النسخة الأولى منها.

ويسيطر المنتخب الألماني بالطول والعرض على أغلب الأرقام القياسية الخاصة باليورو.

ويمتلك منتخب الماكينات الألمانية 8 أرقام قياسية عبر تاريخ اليورو نرصدها في السطور التالية.

المنتخب الألماني هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأروربي «3 مرات» وعادل نظيره الاسباني رقمه في النسخة قبل الماضية بنفس عدد التتويجات.

منتخب ألمانيا هو الوحيد الذي تواجد في المباراة النهائية 6 مرات، وذلك في نسخ 1972، 1976، 1980، 1992، 1996، 2008.

وينفرد «المانشاف» بالرقم القياسي في التواجد ضمن منتخبات المربع الذهبي لليورو بالرقم 9.

من بين 12 مشاركة سابقة ظهر الألمان ضمن منتخبات ربع النهائي خلال 10 مرات.

المنتخب الألماني هو صاحب الرقن القياسي في المشاركة باليورو حيث تحمل مشاركة نسخة 2020 الرقم 13.

ويعتبر الألمان أكثر من بلغوا النهائيات بشكل متتالي فلم تغيب شمسه عن نهائيات المسابقة منذ 1972، دون أي انقطاع.

ألمانيا هي الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ اليورو «49 مباراة» والأكثر تحقيقاً للفوز «26».

ويعتبر المنتخب الألماني الأكثر تهديفاً في اليوور، فأمطر مهاجموه شباك المنافسين خلال 72 مرة.