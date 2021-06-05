شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير البطولة: اشادة كبيرة من الوفود بتنظيم كأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كابتن ثروت حلمي نائب مدير بطولة كأس العالم للجمباز التي تنظمها مصر حاليا، دورنا هو حلقة الوصل بين جميع اللجان الخاصة بالبطولة والتنسيق بينهم وتذليل كافة العقبات التي تواجه الوفود المشاركة

وأضاف نائب مدير البطولة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين كلف كل فرد داخل المنظومة بمهام محددة من أجل ضمان نجاح البطولة بالصورة التي تليق باسم مصر العظيمة

واثني نائب مدير البطولة على فريق العمل عرفات احمد واحمد رمضان وأحمد الماظ ودورهم الفعال في البطولة

وأشار حلمي آن جميع الوفود والمنتخبات المشاركة في كاس العالم للجمباز الفني القاهرة 2021 ابدت سعادتها بالتنظيم والإقامة والمنشات الرياضية وصالة إستاد القاهرة الدولي التي تستضيف فاعليات البطولة

وتابع حلمي نسعي دائمآ داخل الإتحاد إلى النجاح ونتعلم من اخطائنا وتلقينا إشادة كبيرة من الوفود والمنتخبات المشاركة بمستوي التنظيم

.ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية .