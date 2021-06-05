شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية تكشف تفاصيل توقيع ساسي للريان القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة فوتبول تونسيان التونسية أن فرجانى ساسي، لاعب الزمالك المصري، أنهى اتفاقه مع نادى الريان القطرى، وأن التوقيع سيتم عقب انتهاء معسكر المنتخب، الذي يستعد لملاقاة منتخب الكونغو وديًا.

ونشر الموقع، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن «ساسي» اقترب من الانضمام إلى الريان وليس الدحيل كما ذكرت وسائل الإعلام المصرية، بعد إقناع زميله، فرانك كوم، وأن تجديد عقد اللاعب لنادى الزمالك أصبح مستحيلًا.