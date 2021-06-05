شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يرحل إلى الدوري القطري ويؤكد انفراد «المصري اليوم» بعدم اكمال الموسم مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انهي التونسي فرجاني ساسي، الجدل الدائر حول تجديد عقده مع نادي الزمالك، رافضاً اكمال الموسم الحالي مع الزمالك.

واعلن مسؤولو اتحاد الكرة، ان ساسي يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري، وفقاً لعقده المبرم مع القلعة البيضاء، ولاتوجد ادني مشكله في ارسال البطاقة الدولية لناديه الجديد، حال طلبها مطلع يوليو المقبل.

وكانت «المصري اليوم» قد انفردت يوم 25 من مايو المنقضي، بتفجير فرجاني ساسي مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة المنقضية بعدما ابلغ مسؤولي الزمالك بعدم رغبته في اكمال الموسم الحالي مع الفريق والرحيل عن الزمالك مطلع شهر يوليو المقبل أي قبل انتهاء مسابقة الدوري بشهرين كاملين.

وانهي ساسي، التعاقد مع احد الأندية القطرية للانتقال لها بداية من شهر يوليو المقبل رافضاً الإفصاح عن وجهته وحسم ما اذا كان سينتقل إلى اياً من الدحيل أو الريان القطريين.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل ليتم ثلاث مواسم داخل القلعة البيضاء بعدم ارتدي الفانلة البيضاء خلال شهر يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من اجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على اقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة اشهر مقبلة والرحيل في شهر يناير المقبل إلا ان فرجاني ساسي تمسكه بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة اشهر.

واعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق ان فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغ فيه إلى حد كبير.

وتقدم فرجاني ساسي، بشكوي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدي الزمالك منذ فترة طويلة.