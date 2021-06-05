شكرا لقرائتكم خبر عن آشلي واثق من بيع نيوكاسل للصندوق السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن تفاؤل مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي بالتوصل لاتفاق لبيع النادي لمجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي مقابل 300 مليون إسترليني في غضون شهر.

ووفق صحيفة «الصن»، أبلغ آشلي صندوق الاستثمار السعودي الذي يملك معظم أسهم المجموعة التي ترأسها أماندا ستيفلي بالاستعداد لإكمال الصفقة قريباً؛ وذلك بعد معركة قانونية طويلة خاضها مالك نيوكاسل الحالي مع رابطة «البريميرليج» حول تمرير الصفقة. واتصل آشلي بأماندا كي تستعد لجلسة استماع يوم الجمعة المقبل على أن تتم تسوية جوانب قانونية أخرى في يوليو/تموز المقبل.

وكان آشلي توصل لاتفاق مع المجموعة، التي تضم الشقيقين روبن أيضاً، قبل عام؛ لكن رابطة البريميرليج أرادت تطمينات أكثر من المشترين ويعتقد آشلي أن سبب رفض الصفقة يعود لمخاوف الأندية الستة الكبار من تحول نيوكاسل لقوة كبيرة في المسابقة المحلية بدعم مباشر من صندوق الاستثمار السعودي.