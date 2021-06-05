شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مقترح زيادة فرق الدوري السعودي على التصويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعود مقترح زيادة عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين إلى 20 فريقاً بدلاً من العدد الحالي (16 فريقاً) إلى طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما تقدمت الفرق الثلاثة الهابطة (العين والقادسية والوحدة) بطلب الزيادة استناداً إلى ظروف الموسم المنتهي، وعدم إقامة جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة بنفس التوقيت، بعدما تأجلت مباراة ضمك والباطن.

وسيتم التصويت على المقترح الثلاثي خلال الاجتماع القادم للاتحاد السعودي والرابطة، وفي حال تمت الموافقة فإنه سيتم إلغاء هبوط الثلاثي وإضافة فريق الجبلين إلى الثلاثي الصاعد الحزم والفيحاء والطائي.

وكشفت تقارير أن «الثلاثي» بحاجة لحشد أكبر عدد من أصوات فرق دوري المحترفين إلى جانب رأي الفرنسي هارفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الذي يتعلق بتأثير القرار على مشاركات المنتخب في التصفيات المونديالية وكأس العرب.