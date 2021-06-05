شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السورى للجمباز: مصر أبهرت الجميع فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الحوباتى، رئيس اتحاد الجمباز السورى ورئيس بعثة منتخب سوريا للجمباز المشارك فى كأس العالم للجمباز الفنى والذى تستضيفه مصر من 3 وحتى 7 يونيو الجارى، إن المنتخب السورى يشارك فى البطولة بلاعبين وهما ليث النجار وسهيل الكردى، وكان من المتوقع أن يتنافس على أربعة أجهزة من الستة لولا أن اللاعب سهيل الكردى أصيب فى ساقه ولن يقدر على المنافسة.

وأضاف رئيس البعثة، للكردى عدة مشاركات فى دورات عربية حصد فيها ذهبيتين وفضية وبرونزية، كما حصد المركز الثالث فى كأس العالم بكرواتيا، موضحا أن إصابة اللاعب خسارة كبيرة للمنتخب السورى، بينما ليث النجار تلك هى أول مشاركة له فى كأس العالم للرجال، إذ كان ينافس سابقا فى فئة الشباب ونافس فى بطولة العالم وبطولة آسيا.

ووجه «الجوباتي» الشكر للاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على التنظيم الرائع لهذه البطولة والجهد المبذول مع جميع الوفود المشاركة لتذليل أى عقبات أمام أى منتخب مشارك ونتمتع بصداقة كبيرة مع الاتحاد المصري.

وأشار «الجوباتي» إلى قدرة مصر الفائقة فى إبهار العالم من خلال حفل الافتتاح البطولة والذى يعكس مدى التقدم والرقى التى تعيشه الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

يذكر أن الوفد السورى يتشكل من مدرب ورئيس البعثة ولاعبين فقط.

ويشارك فى البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولى للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية .