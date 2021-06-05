شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أول رئيس للنادى الأهلى إنجليزى الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول رئيس للنادى الأهلى هو ميتشل أنس، إنجليزى الجنسية، وتم اختياره من اللجنة الإدارية العليا أو مجلس الإدارة، وجاء اختياره للاستفادة من نفوذه لدى سلطات الاحتلال ولتسهيل عملية الحصول على الأرض المناسبة لبناء النادى من قبل الحكومة، وأصبح أول رئيس للنادى الأهلى واستمر حتى 2 أبريل 1908.

النادى الأهلى تأسس على يد على لطفى بك وعبد الخالق ثروت وآخرين، وكان يسمى فى البداية نادى طلبة المدارس العليا للألعاب الرياضية بالجزيرة، وفى لفتة نادرة عكست إنكار الذات، تنازل عمر لطفى بك عن شرف المنصب التاريخى لرئيس النادى الأهلى الأول لصالح الإنجليزى ميتشل إنس، الذى كان مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالى للنادى.

وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة النادى الأهلى فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية كل من إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيرًا.

وتمت الموافقة على تأسيس النادى، وطرح إسماعيل سرى باشا تصميماً للمبنى الرئيسى للنادى باعتباره مهندساً معمارياً، وفى نفس الجلسة عرض عمر لطفى بك عقد شركة “النادى الأهلى للألعاب الرياضية” وطرحت أسهم الشركة بقيمة 5 جنيهات للسهم.

وكان هدف شركة النادى الأهلى عند تأسيسها جمع مبلغ 5000 جنيه، إلا أنه تم جمع 3165 جنيهاً على مدار عام، ولم يكن ذلك المبلغ كافياً، ما دفع النادى لاقتراض 1000 جنيه من البنك الأهلى فى مارس 1908 بضمان عمر سلطان بك وإدريس راغب وطلعت حرب بك.