شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحدد موعد تلقى لاعبى سموحة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تحديد موعد تلقى لاعبى الفريق السكندرى الجرعة الأولى من لقاح كورونا عقب مباراة بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يخشى الجهاز الفنى الحصول على التطعيم فى تلك الفترة وقبل العودة للمباريات الرسمية.

وعبر أحمد سامى، فى تصريحات صحفية، عن سعادته بانضمام الثلاثى عمر صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر للمنتخب الأولمبى، مؤكدا أن هناك أكثر من لاعب سينضم للمنتخبات الوطنيه خلال المرحلة المقبلة.

ويواجه فريق سموحة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 15 من الشهر الجارى.

ومنح أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبى فريقه راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام لتجنب الإرهاق والتعب من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.