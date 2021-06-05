شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أفشة يكشف آخر تطورات إصابته وفرص لحاقه بموقعة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت حالة محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، خلال الساعات الأخيرة بعد إصابته فى الكاحل واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلى، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .

من جهته قال عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعماله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حالة أفشة فى تحسن مستمر، اللاعب لن يخضع للأشعة مرة أخرى، الطبيب المعالج يتابع تنفيذه للبرنامج التأهيلى وتحدد درجة استجابته للعلاج وغياب الألم، وفرص مشاركته فى مباراة الترجى التونسى المقبلة، متابعاً اللاعب ملتزم بأداء البرنامج التأهيلى فى الأهلى يومياً".

ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة، ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل، تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقي.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.