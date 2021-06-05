المنتخب اليمني يواجه نظيره السعودي في التصفيات الآسيوية

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

يلعب اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت صنعاء، منتخب اليمن مع نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وتعهد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، أحمد علي قاسم، بتقديم مستوى أفضل وجيد خلال المباراة المرتقبة مع المنتخب السعودي.

وأكد قاسم خلال مؤتمر صحفي "جاهزية المنتخب للمباراة، التي ستقام مساء اليوم السبت، وأن يقدم مباراة كبيرة ويكون ند قوي للأخضر السعودي".

وأضاف: "لكل مباراة ظروفها ونسعى في مباراة الغد لتقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراة الذهاب رغم علمنا بصعوبة المباراة".

وتابع: "المنتخب السعودي هو متصدر المجموعة ويسعى جاهداً للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة وهذا ليس بغريب عنه".

وأشار قاسم لثقته بلاعبي منتخبنا الوطني وأن بإمكانهم تقديم شيء في مباراة اليوم، والنتيجة متروكة لما سيقدمه اللاعبين في الملعب”.

يشار إلى أن منتخب اليمن سيخوض اليوم السبت مباراته أمام السعودية، ثم يلعب مع أوزباكستان يوم 11 من شهر يونيو الحالي على استاد الملك فهد الدولي، قبل أن يواجه في مبارياته الثالثة منتخب فلسطين يوم 15 من نفس الشهر، على أن يخوض مباراته الرابعة على الملعب نفسه، أمام أوزباكستان يوم 11 من شهر يونيو الحالي على استاد الملك فهد الدولي.

يذكر أن منتخب اليمن تنتظره مباراة أخرى في الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب في قطر، بمواجهة موريتانيا يوم 22 يونيو بالدوحة في المباراة المؤهلة لدور المجموعات من البطولة.