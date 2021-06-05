شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل جهاز منتخب الصالات الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة الصالات، حيث جاء تشكيل المنتخب كالتالى: جهاد عرفة مديرًا فنيا وتامر اسماعيل مديرا للمنتخب، وسامح صالح مدربا، وياسر عبدالخالق مدربًا لحراس المرمى، عمرو سالمان إداريًا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني أول استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا سبتمبر المقبل، حيث يقيم معسكرًا السبت المقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتى التغيير في تشكيل جهاز المنتخب بعد استقالة هشام صالح المدير الفنى السابق للفريق.