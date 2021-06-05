شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقترب من التوقيع لهذا النادي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترب مروان محسن لاعب الفريق الكروى الازل بالنادي الأهلى، من التوقيع إلى نادى الجونة بداية من الموسم المقبل، بعدما عرض مسؤولو النادي الأهلى على الجونة ضم اللاعب وهو ما رحب به الجهاز الفني خصوصا في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محسن.

وعلمت «المصري اليوم» ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أبلغ مروان محسن صعوبة استمراره مع الأهلى وعليه البحث عن عروض خارجية أو الموافقة على الانتقال لنادى الجونة الذي رحب بضمه.

وطالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة مسؤولى ناديه سرعة حسم صفقة مروان محسن نظرا للعلاقة الطيبة التي يتمتع بها الناديان خصوصا في ظل حاجة الفريق لجهود مهاجم مخضرم لسد الفراغ الذي تركه والتر بواليا الذي انضم للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونفى المدير الفني للجونة عودة بواليا للفريق الساحلى وقال لم نتطرق لعودة اللاعب إلى الجونة خصوصا أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى مقتنع باللاعب ويرى أن اللاعب يصادفه سوء حظ فقط خلال المباريات.