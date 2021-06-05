شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسعى لتجهيز حسين السيد لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الدكتور هشام مصطفى، لتجهيز حسين السيد، ظهير أيسر للفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويأمل الجهاز الطبي للدراويش، في استغلال فترة توقف الدوري الحالية، في تجهيز حسين السيد، لمواجهة غزل المحلة، في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مواجهة الزمالك في دوري الـ16 من مسابقة كأس مصر .



ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها ١٥ يونيو الحالي، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.