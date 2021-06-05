شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الرياضة: الأثنين .. مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم الاتحاد المصرى للخماسى الحديث مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الاثنين الموافق ٧يونيو٢٠٢١ بغندق هيلتون بشارع صلاح سالم(فيرمونت سابقا).

يحضر المؤتمر الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة

الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وهم «الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.