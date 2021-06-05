تعرف على موعد مباراة إنجلترا ورومانيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستضيف منتخب إنجلترا، مساء الأحد، نظيره الروماني، في إطار استعدادات "الأسود الثلاثة" لخوض منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".



وينتظر أن تقام المباراة الودية بين الفريقين، في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ريفرسايد ستاديوم".

وتسعى إنجلترا لتحقيق الفوز من أجل تحسين عدد نقاطها في التصنيف الدولي الخاص بالفيفا، فضلا عن الحصول على دفعة معنوية قبل انطلاق اليورو.

وستقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن إنجلترا تتواجد في المجموعة الرابعة ببطولة اليورو رفقة كرواتيا واسكتلندا والتشيك.