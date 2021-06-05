شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يهزم دالاس ويفرض جولة سابعة فاصلة بالأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز كواي ليونارد 45 نقطة وأضاف زميله ريجي جاكسون 25 نقطة ليقودا فريقهما لوس أنجليس كليبرز للفوز 104-97 على ضيفه دالاس مافريكس في المباراة السادسة بين الفريقين في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا يتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ومن ثم يخوضا جولة سابعة فاصلة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة التي يكون فيها الفوز في جميع المباريات الست من نصيب الفريق الزائر.

وسقام المباراة السابعة والأخيرة بين الفريقين في لوس أنجليس يوم الأحد.

وكان كليبرز تفوق على مافريكس في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية في الموسم الماضي.

واستحق لوكا دونتشيتش لقب أفضل مسجلي مافريكس برصيد 29 نقطة إلى جانب تمريره 11 كرة حاسمة لزملائه، بينما أحرز زميله تيم هارداواي 23 نقطة.