شكرا لقرائتكم خبر عن ريو تهدد بإلغاء مباريات «كوبا أمريكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو- أ ف ب

أعلن رئيس بلدية ريو دي جانيرو الجمعة عن أنه لن يتردد في إلغاء مباريات كوبا أميركا لكرة القدم المقررة في المدينة في حال تفاقم جائحة فيروس كورونا.

وقال إدواردو بايس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول الوضع الصحي «لا أرى أي فائدة في استضافة مباريات كوبا أميركا، لم نطلب كوبا أميركا وإذا كنتم تريدون رأيي، أعتقد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لتنظيم مثل هذه البطولة».

ووقع الخيار على البرازيل التي تعاني الأمرين جراء تفشي فيروس كورونا، من أجل استضافة البطولة القارية بعد استبعاد كولومبيا بسبب المشاكل الأمنية ثم انسحاب شريكتها في الاستضافة الأرجنتين بسبب تداعيات «كوفيد-19».

وأكدت الحكومة البرازيلية أن البطولة التي كانت مقررة أصلاً العام الماضي لكنها أرجئت بسبب «كوفيد-19»، ستنطلق في موعدها أي في 13 حزيران/يونيو الحالي وتستمر حتى العاشر من تموز/يوليو.

وعلت الأصوات المنددة بقرار نقل البطولة الى البرازيل التي تعتبر ثاني أكبر الدول المتضررة من وباء «كوفيد-19» مع وفاة قرابة 470 الف شخص.

ويبدو أن بايس معارض بشدة أيضاً لإقامة البطولة، مشيراً الى أن مباريات الأندية، مثل البطولة البرازيلية وكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، سُمح بها في ريو خلف أبواب موصدة، وفقاً لمرسوم ساري المفعول حتى 14 حزيران/يونيو، أي حتى اليوم التالي لانطلاق كوبا أميركا من العاصمة برازيليا.

وهدد.. «لكن في حال تفاقم الوضع، سيكون لدينا مرسوم آخر سيضع حداً لذلك»، أي لمباريات كرة القدم في المدينة، موضحاً أن المنظمين «لم يتصلوا في أي وقت بالسلطات الصحية في البلدية».

وسيكون 14 حزيران/يونيو اليوم الذي تستضيف فيه ريو أولى المباريات المقررة فيها، وستجمع أرجنتين ليونيل ميسي بتشيلي على ملعب «نيلتون سانتوس» الذي استضاف منافسات ألعاب القوى خلال أولمبياد 2016.

وستقام سبع مباريات في هذا الملعب، بينها إحدى مباراتي الدور نصف النهائي، على أن يكون النهائي في المدينة أيضاً لكن على ملعب «ماراكانا» الأسطوري.

وأبدى العديد من نجوم منتخبات أمريكا الجنوبية امتعاضهم من إقامة البطولة في البرازيل رغم الوضع الصحي الكارثي، مثل الأوروغوياني لويس سواريس.

كما بدأت شائعات المقاطعة بالظهور من الجانب البرازيلي، حيث أشارت العديد من وسائل الإعلام الى أن المدرب تيتي قد يتقدم باستقالته بسبب خلاف مع اتحاده على تنظيم البطولة في بلاده.