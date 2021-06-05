شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل هداية ملاك ونور حسين لنصف نهائى البطولة الأفريقية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو للدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالسنغال فى وزن تحت 49 كجم بعد غلبها على بطلة كينيا بنتيجة 10/21 .

كما تأهلت هداية ملاك لنصف نهائي البطولة بالفوز على لاعبة بوركينا فاسو وزن تحت 67 كجم ، بعدم التكافؤ .

واكتسحت تقى شعبان لاعبة المنتخب نظيرتها لاعبة نيجيريا بنتيجة 4/0 بوزن فوق 73 كجم .

وانطلقت البطولة الأفريقية صباح اليوم بالعاصمة السنغالية داكار ويشارك فيها منتخب مصر 15 لاعبا ولاعبة.

وتضم البعثة من اللاعبين كل عمر شراقى وزن تحت ٥٤ ومصطفى فرج تحت ٥٨ واحمد وائل تحت ٦٣ وعبد الرحمن وائل تحت ٦٨ وعبد الرحمن خلف تحت ٧٤ وسيف عيسى تحت ٨٠ واحمد الراوى وزن تحت ٨٧ وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن تحت ٤٦ ونور حسين تحت ٤٩ ومنه مدحت تحت ٥٣ واشرقت احمد تحت ٥٧ وروان رفاعى تحت ٦٢ وهداية ملاك تحت ٦٧ وميسون ايهاب تحت ٧٣ وتقى شعبان فوق وزن ٧٣ ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي اوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي واسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو وروابط الرياضية.