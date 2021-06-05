شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يشكو من آلام بالأنكل قبل الانضمام للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى، من آلام فى الأنكل، وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة لمدة 5 أيام فى مقر النادى، قبل أن ينتظم فى معسكر المنتخب الأولمبى لخوض مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا، المقرر لهما يومىّ 10 و13 يونيو الجارى ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة بستة أيام، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين في المباراة التي أقيمت الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين: حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقي - عمار حمدي -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.