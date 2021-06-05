شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود متولى بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود متولى، مدافع الاهلي، إصابته بشد فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب من أسبوع لعشرة أيام، حيث تعرض محمود متولي للإصابة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة الودية التى خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك محمود متولي في تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين قبل أن يغادر فى الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد شكواه من شد فى العضلة الخلفية، وهى أول مشاركة للاعب عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب شهورا طويلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة بستة أيام التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين فى المباراة التي أقيمت عصر الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.