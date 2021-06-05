شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: عرض برتغالى لضم كريم فؤاد..والنجوم يترقب مفاوضات الأهلى الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، عدم بيع كريم فؤاد لاعب فريقه المعار لصفوف إنبي وتأجيل مصيره حتي الانتهاء من أولمبياد طوكيو التي يشارك فيها اللاعب مع المنتخب الأولمبي.

وقال رئيس النجوم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى محمود البدرى، أن كريم فؤاد لاعب موهوب استطاع خطف الأنظار وتألق خلال مشاركاته هذا الموسم في صفوف إنبي، وتواجده في الأولمبياد سيجعله محط أنظار الأندية الأوروبية التي ستراقب الدورة الأولمبية والأفضل بيعه خارجيا للحصول علي عروض مالية أكبر، خاصة أن هناك عروض أوروبية وصلت اللاعب أبرزها بنفيكا البرتغالى الذى طلبه للمعايشة فترة هناك قبل ظروف كورونا التى عطلت المفاوضات.

وتألق كريم فؤاد دفع مسئولو إنبي للتفكير في تفعيل بنود الشراء في عقد إعارته والذى بموجبه يدفع إنبي 15مليون جنيه إلى نادى النجوم، بالإضافة إلى 50%من قيمة عقد إعادة بيعه ولكن توقفت المفاوضات.

وقال الطويلة، إن النادى الأهلى لم يتقدم بطلب رسمي لشراء كريم فؤاد، وكل ما حدث مجرد كلام ومفاوضات شفهية، وإذا جاء عرض مناسب ليس هناك مشكلة في بيعه، خاصة أن اللاعب أعلن رغبته في للأهلى.