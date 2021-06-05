7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 5 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة: من حق فرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك آخر يونيو وطلب بطاقته الدولية، محمد هاني خارج حسابات الأهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا .

محمد هاني خارج حسابات الأهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا

تضاءلت حظوظ محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في المشاركة أمام الترجي التونسى يوم 26 يونيو الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعدم اكتمال تعافيه من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية.

اتحاد الكرة: من حق فرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك آخر يونيو وطلب بطاقته الدولية

كشف مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن حالة واحدة يستطيع من خلالها التونسي فرجانى ساسى البقاء مع ناديه الحالى الزمالك لنهاية الموسم الجارى، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجانى ساسى إذا لم يكن وقع لأى نادٍ آخر أو جدد تعاقده مع الزمالك سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم.

منتخب اليد يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم قبل استئناف المعسكر

يحصل منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم السبت، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل استئناف معسكر القاهرة بالمركز الأولمبى غدا، الأحد، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .

هشام صالح يتقدم باستقالته رسمياً من منتخب الصالات

تقدم هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، باستقالة رسمية من تدريب المنتخب، ورفضه استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد ريان ويُرحب ببيع عمرو جمال حسمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الجدل حول مصير عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار لنادي طلائع الجيش ، وأعلنت اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن عمرو جمال لن يعود للقلعة الحمراء ، ورغم تألق عمرو جمال هذا الموسم وتسجيله العديد من الأهداف التى جعلته ينافس في قائمة هدافي الدوري إلا أن إدارة الأهلي رفضت إستعادة اللاعب مرة أخرى. كشف مصدر طبى داخل النادى الإسماعيلى، عن أن التقرير الطبى الخاص بعبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش أثبت إصابته بتليف جزئى فى العضلة الأمامية.

يتوجه المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم السبت إلى العين السخنة للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لخوض المباراة الودية الأولى أمام جنوب افريقيا يوم 10 يونيو الجارى بالسويس، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو.