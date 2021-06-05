شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفاوض الزمالك لاتمام انتقال عمر السعيد بصفة نهائية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولي فريق الجونة خط اتصال مع مسئولي الزمالك خلال الفترة الحالية لاتمام انتقال المهاجم عمر السعيد المعار إلى الفريق الساحلى بصفة نهائية عقب نهاية الموسم الحالي.

وانتقل عمر السعيد إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث شاراك في 12 مباراة تمكن من أحراز 6 أهداف.

وتواصل مسئولي فريق الجونة مع اللاعب عمر السعيد لمعرفة موقفه من استكمال مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة والتي رحب بيها وطالبهم بالتفاوض مع مسئولي الزمالك.

ويلاقى فريق الجونة نظيره وادي دجلة يوم 22 من الشهر الجاري في الجولة 26 من الدوري المصرى الممتاز.