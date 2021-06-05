شاهد.. استعدادات الإسماعيلى لتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء وحيد، المتحدث الاعلامى للإسماعيلى، أن ناديه سيمنح لاعبيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم للاعبين والجهاز الفني والإدارى بقاعة المؤتمرات 30 يونيو بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، كأول نادٍ يقوم بهذا الإجراء، مؤكداً أن الاسماعيلى قام منذ فترة بتسجيل كامل بيانات منظومته بموقع وزاره الصحة بجهود مكثفة من أحمد صالح المدير الادارى للفريق.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفاً من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على ستاد الاسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.

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