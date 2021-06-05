شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عروضا رسمية لـ مروان محسن فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة لضم مروان محسن، مهاجم الفريق، من أجل البت فيها وحسمها خلال ميركاتو الصيف الجارى.

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن تلقي مروان محسن عروضا من أندية محلية، أبرزها الجونة والإسماعيلي، غير أن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم اللاعب.

وينتظرالنادى الأهلي وصول عروض رسمية من أندية محلية وخارجية لحسم هذه العروض والبت فيها.

ولم يشارك مروان محسن بشكل منتظم فى مباريات الأهلي الماضية لأسباب فنية، فيما حظي الثنائي محمد شريف وصلاح محسن بفرصة المشاركة ونجحا فى إثبات جدارتها بقيادة هجوم المارد الأحمر، بعكس الحال مع مروان محسن الذى يواجه عدم توفيق فى الأهلي .

من ناحية أخرى، أجرى مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، اتصالات مع السفير المصري فى تونس للترتيب لبعثة المارد الأحمر لخوض مباراة الترجي ببطولة أفريقيا.

وفتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى للفريق خطوط اتصال مع سفارة مصر بتونس من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة برحلة الفريق في تونس.

ويبحث الأهلي مع سفارة مصر بتونس ترتيبات المباراة، وما يتعلق بشأن ملعب التدريب فندق الإقامة وإجراءات الوقاية من كورونا وغيرها من الأمور الخاصة بهذه الرحلة المهمة.

ويلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.