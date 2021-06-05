هل يلحق أفشة بمباراة الترجي فى تونس بدوري أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - خطف محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الأنظار خلال الأيام الماضية بسبب موقفه من المشاركة فى مباراة الترجى بتونس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب مؤخراً.

فى التقرير التالى نرصد موقف أفشة من المشاركة فى مباراة الترجى بتونس وإلى التفاصيل:

س: ما هو تشخصى إصابة محمد مجدى أفشة بعد إجراء الأشعة؟

ج: الأشعة أثبتت إصابته بجزع فى الكاحل تعرض له فى مباراة السوبر الأفريقى مؤخراً .

س: ما هى آخر تطورات إصابة محمد مجدى أفشة؟

ج: اللاعب يستجيب بشكل واضح للبرنامج التأهيلى الذى خضع له خلال الأيام الماضية.

س: كيف يرى الجهاز الفنى موقف أفشة حالياً بعد مرور عدة أيام على الإصابة؟

ج: هناك ارتياح تام فى الأهلى بسبب استجابة اللاعب لبرنامج التأهيلى الذى يخضع له منذ أيام.

س: ماذا عن موقف أفشة من العلاج؟

ج: أفشة يفعل كل شىء من أجل اللحاق بمباراة الترجى في تونس يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فاللاعب يواصل التأهيل منذ العودة للقاهرة للعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت.

س:هل سيلحق أفشة بمباراة الترجى فى تونس؟

ج:وفقاً لتصريحات الجهاز الفنى والطبى خلال الساعات الماضية فإن أفشة سيشارك فى مباراة الترجى بتونس بسبب استجابته للبرنامج التأهيلى الذى يؤديه منذ العودة للقاهرة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى.