شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلق على إصابة عبد الرحمن مجدى بـ"تليف" فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام مصطفى، طبيب النادى الإسماعيلى، أن إصابة عبد الرحمن مجدى لاعب المنتخب الأولمبى والإسماعيلى عبارة عن تمزق فى العضلة الضامة، أثناء مباراة الإسماعيلى والإنتاج الحربى بالدور الأول، واستعجاله العودة للملاعب سر تأخر شفائه.

وأضاف طبيب الإسماعيلى، فى بيان رسمى صادر عن النادى الإسماعيلى، "باشر الجهاز الطبى الحالى للفريق علاج عبد الرحمن مجدى وتأهيله، وآخر تقرير طبى مبنى على الأشعة للاعب يؤكد شفاء المزق بنسبة مائة فى المائة، وحالياً يتم تأهيل اللاعب للعودة للملاعب بطريقة تكفل عدم تكرار الإصابة".

وشارك عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى هذا الموسم فى ثلاثة مباريات فقط بالدورى بإجمالى 141 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل هدف واحد، وغاب عبد الرحمن مجدى عن الاسماعيلى 170 يوما، إذ يرجع ظهوره الأخيرة إلى 17 ديسمبر 2020 يوم التعادل 3-3 أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثانية من الدورى ودخل اللاعب قائمة الدراويش لمواجهة المصرى فى ابريل الماضى قبل أن تتجدد إصابته مرة أخرى ونفذ عبد الرحمن مجدى برنامج تأهيلى قبل أن تتجدد إصابته مرة ثالثة خلال فترة توقف الدورى الحالية.

ومن المقرر أن يخضع عبد الرحمن مجدى للأشعة مرة أخرى اليوم للوقوف على مستجدات حالته وتحديد الفترة الزمنية لعلاجه من تمزق العضلة الامامية، ويعد عبد الرحمن مجدى أحد العناصر الاساسية فى تشكيلة الاسماعيلى كما أحد عناصر كتيبة المنتخب الاوليمبى التى تستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو .

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.