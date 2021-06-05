الأهلي يكشف لمصراوي حجم إصابة محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن إصابة محمود متولي لاعب الفريق عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية.

وشارك متولي في 40 دقيقة من مباراة الأهلي الودية الأخيرة أمام مصر للتأمين بملعب مختار التتش، بعد غياب طويل للإصابة في الرباط الصليبي.

وغادر متولي المباراة بعدما اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لمصراوي "الأشعة أثبتت أن إصابة محمود متولي عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية".

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قد منح الفريق راحة لمدة 6 أيام، قبل التجمع مرة أخرى للاستعداد لمباراتي الترجي التونسي يومي 19 و25 يونيو الجاري بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.