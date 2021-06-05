مدرب فريق شباب الأهلي يعدد لمصراوي مميزات فهد جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عدد عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، مميزات مهاجم الفريق الشاب فهد جمعة، مشيراً الى أنه لاعب واعد وينتظره مستقبل جيد في السنوات المقبلة.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح فهد جمعة فرصة المشاركة في ودية الفريق الأخيرة أمام الشرق للتأمين والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وتواصل "الخليج 365" مع عمرو أنور الذي صرح قائلاً "فهد جمعة أحد أبناء مدرسة الكرة بالنادي الأهلي، تواجد في صفوف قطاع الناشئين حتى وصل للفريق الأول".

وتابع "فهد جمعة مهاجم سريع وقوي ومكافح، كان من هدافين فريق الشباب أخر سنتين تحت قيادتي".

واستمر "هو لاعب ملتزم ومنضبط، عملت معه في الفترة الأخيرة لكي يصبح مهاجماً بالتخصص".

واختتم "فهد جمعة يمتلك كل مقومات المهاجم الواعد، قوي وسريع، يجيد ضربات الرأس، يسدد بقدميه بشكل رائع، يجيد الضغط على الخصم، أتمنى له مزيد من التطور والتوفيق".