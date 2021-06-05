إينرامو ينفي لمصراوي شائعة اغتياله على يد "بوكو حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى النيجيري مايكل إينرامو، مهاجم الترجي التونسي الأسبق، ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعرضه للاغتيال في نيجيريا على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية تفيد بأن اللاعب تعرض للقتل على يد الجماعة الإرهابية أثناء تواجده في نيجيريا.

وقال اللاعب المولود في عام 1985 من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت: "تلقيت سيل من الاتصالات خلال الساعات الماضية والجميع يخبرني بأنهم قرأوا ما يفيد بأنني تعرضت للقتل على يد بوكو حرام، هذه الأنباء غير صحيحة حتى لم يحدث أي محاولة للقتل، أنا بخير وأنعم بأوقات جيدة رفقة عائلتي."

ولعب إينرامو لعدد من الفرق في المنطقة العربية وكانت البداية مع الترجي التونسي في الفترة من 2004 وحتى 2010 كما لعب لمولودية الجزائر والشباب السعودي بالإضافة إلى الاتفاق السعودي كما خاض عدد من التجارب في الدوري التركي.