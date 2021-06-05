إبراهيم صلاح: الزمالك قادر على "عمل" فرجاني ساسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، أن لا أحد يختلف من الجانب الفني على قدرات المحترف التونسي في صفوف نادي الزمالك، فرجاني ساسي.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت:"فرجاني ساسي لاعب كبير وإضافة لأي مكان ولكن هل عندما اعتزل حازم إمام الكرة أو رحل شيكابالا فترة وقف النادي؟.. نتمنى أن اللاعبين ذو المستوى الفني والخبرات يتواجدوا وهو لاعب دولي ولديه خبرات ولكن الزمالك قادر على عمل فرجاني ساسي ثاني".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"فرجاني فنيًا مؤثرًا والجميع يحب تواجده في الزمالك سواء الجمهور أو مسؤولي النادي فالكرة في ملعبه إذا أراد الاستمرار فالناس ستحمله على رأسها ولو لم يرغب فهي مرحلة وتُغلق وندعم أي لاعب في المركز".

وأتم لاعب المقاولون تصريحاته بقوله:"نحن من (عمل) فرجاني ساسي وأعدناه لصورته الحالية، وهو لاعب كبير ودولي ولكن لم يكن بهذه الحالة ونحن نشجع الزمالك".