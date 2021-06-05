طبيب الإسماعيلي يوضح حقيقة إصابة عبدالرحمن مجدي بتليف في العضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طبيب نادي الإسماعيلي، هشام مصطفى، حقيقة ما يتردد عن إصابة لاعب فريقه والمنتخب الأولمبي، عبدالرحمن مجدي، بتليف في العضلة.

وأشار طبيب الإسماعيلي، عبر بيان رسمي مُقتضب صادر عن ناديه اليوم السبت، إلى أن ما تردد عن إصابة لاعب فريقه عبدالرحمن مجدي بتليف في العضلة غير صحيح.

وأتم طبيب نادي الإسماعيلي تصريحاته بالتشديد على أن الخبر المتداول لا يستند لأي دليل أو تصريح رسمي بخصوص إصابة عبد الرحمن مجدي.

وكانت تقارير صحفية نقلت على لسان مصدر طبي بنادي الإسماعيلي، إصابة عبدالرحمن مجدي بتليف جزئي في العضلة الأمامية.