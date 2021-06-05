متفوقاً على صلاح.. لاعب توتنهام يتوج بجائزة هدف الموسم في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز لاميلا بجائزة هدف الموسم في بريميرليج، بفضل هدفه على طريقة "رابونا" في شباك نادي أرسنال الإنجليزي.

وتفوق هدف لاميلا على أهداف محمد صلاح، جيمس ماديسون، ومانويل لانزيني، وسباستيان هالار، وبرونو فيرنانديز، جيسي لينجارد، وإدينسون كافاني الذين كانوا يتنافسون على اللقب الفردي.

وكان صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي، بفضل هدفه في شباك وست هام يونايتد.