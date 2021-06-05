هل يحق لفرجاني ساسي استكمال الموسم مع الزمالك حال انتقاله للدوري القطري؟

تتساءل جماهير القلعة البيضاء عن موقف فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، من استكمال الموسم الكروي الحالي 2020-2021 مع الفريق، حال انتقاله إلى الدوري القطري، خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط ساسي بالانتقال إلى الدوري القطري، بعدما رفض التجديد للأبيض خاصة وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال عامر العمايرة المختص باللوائح والقوانين في تصريحات خاصة: “وفقًا لتعريف 9 من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين، الموسم فترة 12 شهر تبدأ فى اليوم الأول من فترة التسجيل الأولى التى يحددها الاتحاد وفقاً للمادة 6 (بدأ يوم 10 أكتوبر2020 ينتهى 9 أكتوبر 2021).

وأضاف العمايرة: “الانتقالات الصيفية للدوري القطري تبدأ من 9 يوليو وتنتهي 30 سبتمبر 2021، وفي حال انتقال ساسي إلى أي نادي قطري يستطيع وفقًا لتعاقده مع الزمالك (مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ) إنهاء الموسم مع الزمالك في منتصف سبتمبر.

واختتم حديثه: “ينتهي عقد لاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي، بنهاية موسم 2020-2021، وليس بنهاية الشهر الجاري، لأن الدوري المصري مستمر على عكس انتهاء الدوريات الأوروبية الكبرى”.