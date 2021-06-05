ما هو موعد مباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة لمباراة الجولة السابعة من المجموعة الرابعة التي تضم كذلك أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

تنطلق مباراة السعودية واليمن اليوم السبت 5 يونيو 2021 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية على ملعب نادي النصر السعودي “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وتنقل مواجهة السعودية ضد اليمن على قناة دبي الرياضية الأولى HD1 بصوت المعلق الرياضي الإماراتي أحمد الشحي، كما تنقل على القناة الرياضية السعودية HD1 عبر القمر الصناعي نايل سات بصوت المعلق الرياضي السعودي عبد الله الحربي.

وأُفتتحت مباريات اليوم السبت 5 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بمواجهة مُبكرة لعبت في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت جرينيتش بين منتخب لبنان ومنتخب سري لانكا، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثامنة، وانتهت بفوز صعب لصالح منتخب لبنان بنتيجة 2/3.

وفي وقت الظهيرة لعبت مباراة بين كوريا الجنوبية وتركمنستان بنفس المجموعة لكن لحساب الجولة السابعة، وشهدت تفوق الشمشون الكوري بنتيجة عريضة، ليواصل تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن لبنان الثاني، وبفارق نقطتين عن تركمنستان الثالثة.

وتأجلت مباراة السعودية واليمن أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد كان مقررًا لها يوم 26 مارس 2020، إلا أن ظهور الوباء العالمي أدى إلى تأجيلها لمدة سنة كاملة حتى يوم 25 مارس 2021، وأضطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيلها للمرة الثانية حتى يوم 5 يونيو 2021 بعدما قام بجدولة مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا لتقام على هيئة دورة مجمعة في السعودية وقطر والهند.

وانتصر المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5/صفر في مباراة الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم وأمم آسيا يوم 30 مارس الماضي.

أما المنتخب اليمني فلم يحقق أي فوز منذ تاريخ 14 نوفمبر 2019 عندما فاز بهدف دون رد أمام فلسطين، فقد خسر ثلاث مباريات متتالية أمام سنغافورة بهدفين لهدف في تصفيات المونديال، ثم سقط أمام الإمارات بثلاثية نظيفة وبسداسية نظيفة أمام قطر في مجموعات بطولة كأس الخليج العربي 2019.

وكانت آخر مباراة خاضها المنتخب اليمني يوم 2 ديسمبر 2019 أمام العراق وانتهت بالتعادل السلبي.

وفاز منتخب السعودية في 4 من آخر 5 مباريات جمعته بمنتخب اليمن، وكان آخر لقاء جمعهما في 10 سبتمبر 2019 ضمن تصفيات المونديال وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.